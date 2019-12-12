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25 مليون دولار تعويضات “متحرش هوليوود” لضحاياه

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 10:24 صباحًا
25 مليون دولار تعويضات “متحرش هوليوود” لضحاياه

اتفق المنتج الأمريكي المشهور، هارفي واينشتين، مع السيدات اللاتي يتهمنه بالتحرش والاعتداء عليهن جنسيا، على دفع تعويضات لهن قيمتها 25 مليون دولار.

وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن المتحرش واينشتين توصل لاتفاق مبدئي، يقتضي موافقة المحكمة، يدفع بموجبه للنساء المتحرش بهن 25 مليون دولار مقابل عدم اعتباره مسؤولا عن اتهامات الاعتداءات الجنسية التي وجهت له ويرفضها.

ويواجه عملاق إنتاج الأفلام، البالغ من العمر 66 عاما، عقوبة لا تقل عن السجن 10 أعوام، وتصل إلى السجن مدى الحياة، إذا ثبتت إدانته بارتكاب الجرائم ولم تتم التسوية مع ضحاياه.

وقال المدعي العام سايروس فانس: “أدين واينشتين ببعض الجرائم الجنسية الأكثر خطورة بموجب قانون العقوبات في نيويورك، وقرار الاتهام هذا هو نتيجة للشجاعة غير العادية التي أظهرها الناجون الذين تقدموا للكشف عن ما تعرضوا له، والتحقيق مستمر”.

واتهمت أكثر من 70 سيدة واينشتين بالاعتداء والتحرش الجنسي بهن، وتسببت التغطية الإعلامية للادعاءات ضده، العام الماضي، في انطلاق حركة “Me too” والنقاش حول التحرش الجنسي في جميع أنحاء العالم.

المصدر: وكالات

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2019-12-12 2019-12-12
جرائم وحوادث
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