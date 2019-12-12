هل تتجاوز “أرامكو” اليوم مستويات الـ 2 تريليون دولار؟

كل الوطن – عكاظ: ارتفع سهم أرامكو في بداية تداولاته أمس (الأربعاء) بالنسبة القصوى 10%، ليفتح عند سعر 35.2 ريال للسهم، نظراً للإقبال الكبير من المشترين، واحتفاظ ملاك السهم بعدم عرضه للبيع خلال التداولات.

وتم بيع أكثر من 31.64 مليون سهم خلال التداولات بالسعر الأعلى، قسمت على أكثر من 39 ألف صفقة، بلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة 810 ريالات، إذ بلغت إجمالي قيمة أسهم أرامكو المتداولة أكثر من 1.11 مليار ريال.

وفي حال واصل السهم صعوده اليوم (الخميس) بالنسبة القصوى فإن سعر السهم سيصل إلى 38.7 ريال، (بارتفاع نسبته 9.94%)، بزيادة قدرها 3.5 ريال، فيما سترتفع القيمة السوقية لأرامكو إلى 7.74 تريليون ريال (2.064 تريليون دولار).

ووصف محللان ارتفاع سهم أرامكو بالنسبة القصوى 10% إلى مستويات 35.2 ريال مقابل 32 ريالاً في اليوم الأول لإدراجه بـ«الطبيعي» وغير المفاجئ، وتوقعوا استمرار صعود السهم اليوم الخميس (أيضاً) بالنسبة ذاتها.

وقال المحلل المالي حسين الخاطر: «إن ارتفاع القيمة السوقية لسهم أرامكو مع افتتاح «تداول» أمس (الأربعاء) يعد طبيعياً وغير مستغرب على الإطلاق، مرجعاً ذلك لمحدودية الكميات المعروضة للبيع مقابل وجود طلبات للشراء، مما حفز السهم للارتفاع بالنسبة القصوى مع الدقائق الأولى لافتتاح السوق أمس»، وأضاف: «السهم مرشح للارتفاع بالنسبة القصوى في تداولاته اليوم (الخميس)، خصوصاً أن الطلبات تمثل مؤشراً واضحاً على اتجاه السهم خلال الجلسات القادمة»، وبين أن استقرار سعر السهم يتطلب فترة زمنية تراوح عادة بين 10 – 14 يوماً في الغالب.

من جهته، أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، أن إدراج أسهم أرامكو في «تداول» يعطي السوق مزايا إيجابية كثيرة، مشيراً إلى دخول سيولة محلية في السوق مع بدء تداول سهم أرامكو أمس (الأربعاء)، خصوصاً أن المؤشر العام قفز 67 نقطة في منتصف الجلسة ليصعد إلى 8133 نقطة.