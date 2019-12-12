الشيخ حمدان آل مكتوم يكرم فريق العمل السعودي

كل الوطن – فريق التحرير: حققت وزارة الصحة السعودية المركز الأول لجائزة الفريق المبتكر، وذلك ضمن جائزة “حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع” في الدورة الثالثة، حيث قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتكريم فريق عمل وزارة الصحة السعودية أمس الأول، وتسلمها وكيل وزارة الصحة المساعد للتمكين قائد الفريق المهندس فهد بن صالح العزام، وذلك في حفل ختام أعمال الدورة السادسة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع خلال الدورة الثالثة للجائزة.

وأستطاع فريق وزارة الصحة السعودي في إنشاء مكتب إدارة المشاريع المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية بهذا المجال، عبر مشروعهم الفريد من نوعه.

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للتمكين قائد الفريق المهندس فهد بن صالح العزام أن المشروع عبارة عن نظام مصمم خصيصا ليلاءم متطلبات العمل في وزارة الصحة، حيث يمتاز بقاعدته القوية التي تمكن من إدارة جميع المشاريع والمبادرات بشكل فعال ومتابعتها، موضحاً أن النظام يربط 20 إدارة إقليمية منتشرة في جميع مناطق المملكة مع المركز الرئيسي في العاصمة الرياض، مضيفاً أن فريق العمل قد تمكن من انجاز المشروع بشكل مبتكر من خلال استخدام منهجية التفكير التصميمي.

وأشار المهندس العزام إلى أن هذه الجائزة هي تتويج للعمل الاحترافي وفق أفضل الممارسات العالمية بما يؤكد مكانة المملكة العربية السعودية في المحافل العالمية والإقليمية، بما يحقق تطلعات القيادة في مملكتنا الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة وتطلعاتها لرؤيتها ٢٠٣٠،.مقدماً شكره لفريق المشروع والذي كان بنسبة 100 في المائة من الكفاءات الشابة السعودية.