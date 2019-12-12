تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن الشورى: السماح لموظفي الحكومة الاشتغال بالتجارة كل الوطن الشيخ حمدان آل مكتوم يكرم فريق العمل السعودي كل الوطن “المرور” يكشف حقيقة غرامة الـ5 آلاف لمخالفة “أكتاف الطريق” كل الوطن هل تتجاوز “أرامكو” اليوم مستويات الـ 2 تريليون دولار؟ كل الوطن في إطار المعاملة بالمثل.. روسيا تطرد دبلوماسيين ألمانيين إثنين كل الوطن عصابات من المستوطنين تدنس مسجدا في القدس بعبارات عنصرية مسيئة كل الوطن عضو بالشورى يدعو لإلغاء عقوبة الإعدام والجلد وحصرها في “الحدود الشرعية” فقط كل الوطن 25 مليون دولار تعويضات “متحرش هوليوود” لضحاياه كل الوطن وزير الدفاع الأمريكي يتوعد إيران برد حاسم! كل الوطن القصيم: القبض على صاحب المقطع الصوتي المُسيء
» » الشورى: السماح لموظفي الحكومة الاشتغال بالتجارة

الشورى: السماح لموظفي الحكومة الاشتغال بالتجارة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 1:05 مساءً
الشورى: السماح لموظفي الحكومة الاشتغال بالتجارة

كل الوطن – عكاظ – متابعات: وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية الصادر في 10/‏ 7/‏ 1397هـ. ونقلت مصادر بإضافة فقرة أخرى إلى المادة تقضي «بأن تعد وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مشروع اللائحة التي تنظم عمل الموظف الحكومي بالتجارة، مشتملا على الضوابط والإجراءات اللازمة بما يضمن الشفافية والعدالة بين عموم الموظفين ودرء تعارض المصالح وعدم الإخلال بالواجب الوظيفي أو بوقت الدوام الرسمي، وبما يسمح في المستقبل لقطاع أكبر من موظفي الخدمة المدنية للاستفادة من الاستثناء»، بعد أن أخذت اللجنة المختصة بروح توصية تقدم بها عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد عمر الزيلعي.

وتابعت المصادر أن التعديل نص على أنه يجب على الموظف أن يمتنع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، واستثناءً من ذلك، يجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة فيها. كما يجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.

رابط مختصر
2019-12-12 2019-12-12
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير