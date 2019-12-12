عادات تُدمر النظام المناعي للجسم

يساعد الجهاز المناعي في مكافحة أي عدوى تهاجم الجسم، وعندما يصاب الجهاز بخلل، تزداد فرص الإصابة بالأمراض المختلفة، إليك بعض العادات التي تدمر النظام المناعي.

1-التدخين

بالإضافة إلى أضراره العديدة، يتسبب التدخين في خلل الجهاز المناعي، وبالتالي يزيد من احتمالية إصابة الجسم بالبرد والأنفلونزا وغيرها من الأمراض. حيث أن التدخين يسبب تلف خطوط الدفاع الأولى ضد الأمراض والفيروسات المنتشرة في الجو، كونه يؤثر على بطانة الفم والأنف. كما أن التدخين يؤدي إلى قيام الجهاز المناعي بمهاجمة أنسجة الرئة، وينتج عن ذلك الإصابة بالإنسداد الرئوي المزمن. يجب البدء في خطوات تساعد على التوقف عن التدخين، لما لهذه العادة السيئة من مخاطر عديدة على الجسم.

2-قلة النوم

إن الحصول على قسط كاف من النوم يساعد الجسم في الشعور بالراحة والاستعداد لمكافحة العدوى، والعكس صحيح، حيث أن قلة النوم يزيد من فرص تطور العديد من المشكلات الصحية لأن الجهاز المناعي لا يحصل على الراحة. ينصح بالحصول على 7 ساعات نوم يومياً على الأقل، والحفاظ على النوم المنتظم من خلال الدخول إلى الفراش في وقت مبكر والإستيقاظ مبكراً.

3-الإجهاد والتوتر

تساهم الضغوط سواء في العمل أو الحياة الشخصية وغيرها في ضعف استجابة الجهاز المناعي بالجسم، ويجعله أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة، وخاصةً الأمراض الفيروسية. فعلى سبيل المثال، يعتبر التوتر أحد أسباب الإصابة بمرض الهربس، حيث يؤدي إلى تنشيط ‫فيروسات الهربس الخاملة بالجسم. ولتفادي الشعور بالتوتر، ينصح بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً بالإضافة إلى تقنيات الإسترخاء مثل التنفس العميق واليوغا.

4-اتباع نمط غذائي غير صحي

تؤدي العادات الغذائية السيئة مثل تناول أطعمة غنية بالسكريات أو الدهون إلى ضعف الجهاز المناعي، كما أن اتباع رجيم قاسي وغير صحي يمكن أن يسبب نفس النتيجة. ولذلك ينصح بتناول الأطعمة الصحية وعلى رأسها الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة يومياً، والتي تمد الجسم بالعناصر الغذائية الهامة لتعزيز صحة الجهاز المناعي.

5-الجنس غير الآمن

هناك العديد من الأمراض التي يمكن أن تنتقل عن طريق الممارسة الحميمة، والتي تؤثر على صحة الجسم وتؤدي لخلل في الجهاز المناعي. يفضل استخدام الواقي الذكري أثناء ممارسة الجنس لتفادي العديد من المشكلات الصحية.

6-قلة الحركة

تساعد ممارسة الرياضة بانتظام في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي، وذلك من خلال تعزيز قدرته على تكوين الأجسام المضادة للعدوى البكتيرية والفيروسية، وبالتالي يتمكن من محاربة أي مشكلة صحية بالجسم. يمكن ممارسة رياضة المشي لمدة 20 دقيقة يومياً، فهذا يساعد في الحفاظ على الوزن وكذلك تحسين أداء الجهاز المناعي.

7-الإفراط في التعرض للشمس

يجب الحذر عند التعرض لأشعة الشمس، لأن الأشعة فوق البنفسجية تضر بصحة النظام المناعي في الجسم. ينصح بتجنب النزول في الأوقات التي تزداد فيها أشعة الشمس، وفي حالة الإضطرار لذلك، ينصح بارتداء قبعة ووضع واقي الشمس على الجسم قبل مغادة المنزل.

8-عدم شرب كميات كافية من الماء

يحتاج الجهاز المناعي إلى الترطيب المناسب حتى يعمل بكفاءة، حيث يساعد الماء في طرد سموم الجسم الضارة ويعزز مكافحة العدوى، كما أن الماء يزيد من مستويات الطاقة بالجسم والقدرة على النوم بصورة أفضل. ينصح بشرب كوب من الماء الدافيء والمضاف له الليمون على الريق لمزيد من الفائدة.