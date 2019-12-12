تعرض حارس في حديقة حيوان إلى هجوم مباغت من أسد أثناء إطعامه، رصدته كاميرات الزوار الذين صدمهم المشهد القاسي.

وكان الحارس كانو بيراديتا يلقي اللحم إلى قفص الحيوان المفترس، في حديقة حيوان كراتشي جنوب غربي باكستان، عندما غدر به الأسد ونهش يده، حسبما أفادت محطة “بوليمر نيوز” الإخبارية الهندية.

وكان على بيراديتا إدخال يديه إلى داخل القفص لوضع الطعام للأسد، الذي يعيش بالداخل مع لبؤة، فيما أظهرت لقطات فيديو أن الحيوان كان على وشك التهام ذراع الحارس.

وظل بيراديتا متعلقا بالقفص وذراعه بين أنياب الأسد لنحو 40 ثانية قبل أن يتمكن من إفلاتها، وسط صيحات الرعب من زوار الحديقة. وظهر الحارس المسكين مستلقيا على الأرض مع نزيف في ذراعه، وبدأ أنه يتألم بشدة بعد الهجوم الغادر.

ونقل بيراديتا إلى مستشفى كراتشي الحكومية، وكشفت مصادر طبية أن حالته مستقرة.

وكالات

أسد ينهش ذراع حارسه في باكستان (فيديو)