شهر عسل يتحول إلى مأساة بسبب بركان نيوزلندا! (صور+ فيديو)

تحول شهر عسل زوجين أمريكيين في جزيرة “وايت أيلند” الواقعة قبالة السواحل الشرقية لنيوزلندا إلى مأساة بعد ثوران بركان في تلك الجزيرة النيوزلندية. وغادر الزوجان الجزيرة وهما مصابان بحروق شديدة لدى ثوران البركان يوم الاثنين الماضي، بحسب رسالة صوتية أرسلاها لوالديهما.

وقال ماثيو أوري (36 عاما) من ولاية فرجينيا وزوجته لورين (32 عاما) إنهما “أصيبا بحروق شديدة” من جراء حمم البركان الذي أودى بحياة 8 أشخاص. وأضاف ماثيو في رسالته الصوتية: “مرحبا يا أمي، أريد فقط أن أخبركم أن هذه ليست مزحة. لقد انفجر البركان بالفعل أثناء وجودنا في الجزيرة. لقد أصبت أنا ولورين بحروق بالغة. لذلك نحن في المستشفى بنيوزيلندا. أريد فقط أن أخبركم. إذا لم تسمعوا مني ، فنحن بخير”.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt

