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“الغذاء والدواء” تعتمد “صيدليات مرجعية” توفّر غالبية الأدوية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 2:59 مساءً
“الغذاء والدواء” تعتمد “صيدليات مرجعية” توفّر غالبية الأدوية
الغذاء والدواء

كل الوطن – الرياض: اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤخراً “صيدليات مرجعية” في مختلف محافظات ومدن المملكة، توفّر غالبية الأدوية المطلوبة؛ بهدف تسهيل وصول المستهلك والمريض للدواء.

وتنشر الهيئة على موقعها الالكتروني قوائم تحدث دورياً للصيدليات المرجعية ومواقعها والأدوية المتوفرة فيها، يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط:

https://www.sfda.gov.sa/ar/drug/resources/Pages/R_pharmacies.aspx

ويمكن للمريض مراجعة الصيدليات المرجعية المعتمدة من “الهيئة” في حال تعذّر إيجاد الدواء المطلوب في صيدليةٍ ما، وإذا لم يجد الدواء في الصيدليات المرجعية يمكنه تقديم بلاغ “نقص كمية” من خلال الموقع الالكتروني للهيئة عبر الرابط

https://ade.sfda.gov.sa/QuantityLack/ShortageReportIndividual

وتتيح الهيئة للصيدليات الراغبة في الانضمام إلى قائمة “الصيدليات المرجعية” إمكانية التقدم بطلب الانضمام عبر البريد الالكتروني: ([email protected]) وذلك بعد الالتزام بعدد من المتطلبات والمهام، مثل توفير الأدوية المطلوبة كافة وتسجيل المنشأة وجميع فروعها في نظام التتبع الدوائي “رصد”.

كما تشترط المشاركة في تقديم البلاغات للهيئة عن الأعراض الجانبية، وتحديد مسؤول عن التوفر في الصيدليات يتولى تقديم البلاغات عن عدم التوفر ويكون نقطة الاتصال الرسمية مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.

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