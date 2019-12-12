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حريق بسجن الملز يسفر عن وفاة 3 وإصابة 21 من النزلاء

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 4:32 مساءً
حريق بسجن الملز يسفر عن وفاة 3 وإصابة 21 من النزلاء

كل الوطن – فريق التحرير: صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون بأنه عند الساعة الخامسة من فجر اليوم الخميس 15 / 4 / 1441هـ تعرض الجناح رقم (7) بالإدارة العامة لسجن الملز لحريق، حيث تم على الفور مباشرة الحادثة وإخلاء النزلاء منه وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية، كما تمكن المختصين وبمساندة من الدفاع المدني من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة، حيث نتج عن ذلك وفاة (3) وإصابة (21) من نزلاء الجناح.

وأكد اللواء الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت أنه تمت مباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

واس

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2019-12-12
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