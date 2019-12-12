تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن تقديرات الأمير محمد بن سلمان تصيب.. “أرامكو” تتجاوز 2 تريليون دولار كل الوطن الحريري يبحث أزمة لبنان الاقتصادية مع صندوق النقد والبنك الدولي كل الوطن وزير النقل الجاسر: يكشف مشاريع بمليارات الدولارات في 2020 كل الوطن الكشف عن الأحكام القضائية المتوقعة في قضية هزت الرأي العام في مصر كل الوطن أمر ملكي: ضمّ هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كل الوطن حريق بسجن الملز يسفر عن وفاة 3 وإصابة 21 من النزلاء كل الوطن “الغذاء والدواء” تعتمد “صيدليات مرجعية” توفّر غالبية الأدوية كل الوطن “تعليم الرياض” يعلن لائحة الاختبارات للفصل الدراسي الأول كل الوطن وزير الثقافة يعلن تخصيص 14 جائزة ثقافية للمبدعين السعوديين كل الوطن شهر عسل يتحول إلى مأساة بسبب بركان نيوزلندا! (صور+ فيديو)
» » تقديرات الأمير محمد بن سلمان تصيب.. “أرامكو” تتجاوز 2 تريليون دولار

تقديرات الأمير محمد بن سلمان تصيب.. “أرامكو” تتجاوز 2 تريليون دولار

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 7:20 مساءً
تقديرات الأمير محمد بن سلمان تصيب.. “أرامكو” تتجاوز 2 تريليون دولار

سجل سعر سهم أرامكو ارتفاعا بـ10%، الخميس، لليوم الثاني على التوالي، في أوامر ما قبل الافتتاح، ما يجعل تقييم قيمة الشركة السعودية المملوكة للحكومة بأكثر من 2 تريليون دولار أمريكي.

https://mobile.twitter.com/ASNA_20/status/1204770447558135810?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1204770447558135810&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fbusiness%2F1067666-%25D8%25A3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2583%25D9%2588-%25D8%25AA%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B2-2-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2582%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D9%2586-%25D8%25B3%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%2F

وأظهرت بيانات شركة “ريفنتيف” أن سعر سهم أرامكو السعودية قفز بنسبة 10% لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغ 38.7 ريال، أي 10.32 دولار، (1 دولار = 3.7500 ريال)، في مزاد ما قبل السوق، ما يشير إلى أن الشركة ستصل إلى قيمة سوقية تبلغ 2 تريليون دولار عندما يبدأ التداول اليوم الخميس.

وصعدت أسهم شركة النفط العملاقة إلى الحد الأقصى المسموح به بنسبة 10% عن سعر الاكتتاب العام لأول مرة في سوق الأسهم بالرياض، يوم الأربعاء، حيث أغلقت عند 35.2 ريال، وأعطت الشركة القيمة السوقية بحوالي 1.88 تريليون دولار، لتغلق على سعر 2 تريليون دولار.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نشرت تقريرا، مطلع ديسمبر الجاري، شكك في التقديرات السعودية بشأن الإقبال على شراء أسهم شركة أرامكو النفطية العملاقة، في الحصة المخصصة للأفراد.

ورأى التقرير أن الإقبال على الاكتتاب في أرامكو السعودية “قد لا يبلغ المستوى الذي كانت الشركة تطمح إليه”، على الرغم من أن السعودية استخدمت “كل الوسائل لدعم الاكتتاب العام لأرامكو”.

كما شكك التقرير في إمكانية تسجيل حضور كبير للاستثمارات الأجنبية في الاكتتاب العام، مشيرا إلى “إحجام كثير من المستثمرين الدوليين عن الاكتتاب في ظل تقييم الشركة الذي يتراوح بين 1,6 تريليون دولار و 1,7 تريليون دولار – وهو معدل لا يزال أقل بكثير من التقييم الذي كان يطمح إليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والبالغ تريليوني دولار.

المصدر: رويترز + أ ف ب

رابط مختصر
2019-12-12 2019-12-12
تقاريرعربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير