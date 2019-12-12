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السفيرة ريما بنت بندر تزور قاعدة بينساكولا الأمريكية

تعرضت لهجوم من قبل ضابط سعودي الأسبوع الماضي

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 11:57 مساءً
السفيرة ريما بنت بندر تزور قاعدة بينساكولا الأمريكية
السفيرة السعودية الجديدة في الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان

كل الوطن – الرياض: زارت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، قبل قليل، القاعدة الجوية الأمريكية في مدينة بينساكولا، التي تعرضت لهجوم من قبل ضابط سعودي الأسبوع الماضي.

وأفادت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة، في بيان، بأن الأميرة ريما زارت القاعدة، اليوم الخميس، “للإعراب شخصيا عن أعمق تعازيها بمناسبة المأساة التي وقعت الأسبوع الماضي وتعزيز التعاون الشامل بين السعودية والسلطات الأمريكية في التحقيق بشأن عمل العنف هذا الذي لا معنى له”.

وذكرت السفارة أن الأميرة ريما أجرت، خلال الزيارة، لقاء مع قيادة القاعدة و”أكدت من جديد إدانتها لهذا الهجوم المرعب”، كما “شددت على أنها ستشارك بشكل كامل في التعامل مع هذه القضية وستقدم كل مساعدة ممكنة للإسراع في التحقيق”.

وأعلنت السلطات الأمريكية، مساء 6 ديسمبر، عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المهاجم، وإصابة عدد آخر، جراء عملية إطلاق نار في قاعدة بينساكولا الجوية للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، مؤكدة لاحقا أن الهجوم نفذ على يد الطالب العسكري السعودي برتبة ملازم ثان، محمد سعيد الشمراني، البالغ 21 عاما والذي تدرب هناك على قيادة الطيران في إطار برنامج ممول من قبل المملكة.

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2019-12-12
عربي ودولي
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