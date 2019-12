السفيرة ريما بنت بندر تزور قاعدة بينساكولا الأمريكية

كل الوطن – الرياض: زارت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، قبل قليل، القاعدة الجوية الأمريكية في مدينة بينساكولا، التي تعرضت لهجوم من قبل ضابط سعودي الأسبوع الماضي.

وأفادت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة، في بيان، بأن الأميرة ريما زارت القاعدة، اليوم الخميس، “للإعراب شخصيا عن أعمق تعازيها بمناسبة المأساة التي وقعت الأسبوع الماضي وتعزيز التعاون الشامل بين السعودية والسلطات الأمريكية في التحقيق بشأن عمل العنف هذا الذي لا معنى له”.

وذكرت السفارة أن الأميرة ريما أجرت، خلال الزيارة، لقاء مع قيادة القاعدة و”أكدت من جديد إدانتها لهذا الهجوم المرعب”، كما “شددت على أنها ستشارك بشكل كامل في التعامل مع هذه القضية وستقدم كل مساعدة ممكنة للإسراع في التحقيق”.

HRH Amb. ⁦@rbalsaud⁩ visited the Naval Air Station Pensacola to personally extend her deepest condolences for the tragedy that unfolded last week and reinforce KSA's full cooperation with US authorities in investigating this senseless act of violence https://t.co/RPFfM8Ps0C

— Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) December 12, 2019