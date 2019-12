السعوديون يحتفون بولي العهد محمد بن سلمان (فيديو)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية تفاعلا كبيرا مع مقطع فيديو لتصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2017، والتي تحدث فيها عن الاكتتاب العام لأسهم شركة “أرامكو”.

اقوالنا أفعال ..قيمة #أرامكو السوقية تتخطى الشركات العالمية الكبيرة وبذلك تتربع على العرش وتصبح أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية بقيمة 1.88 تريليون دولارلله الحمد من قبل وبعد والحمدلله على نعمة #السعودية كل يوم انجاز ومن علو الى أعلى#نجاح_اكتتاب_ارامكو #سهم_ارامكو pic.twitter.com/fNlFVcecDY — عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود (@ASNA_20) December 11, 2019

ويقول بن سلمان في مقطع الفيديو المتداول: “اليوم لديك شركة لديها قيمة ضخمة جدا تستطيع أن تبقي هذه الشركة في السعودية وتبقي أثرها الاقتصادي في السعودية وتجعلها تنمو في السعودية، بينما تستفيد من قيمتها بتحفيز قطاعات أخرى ليست موجودة في السعودية، فهذا الكاش اللي بيجي من أرامكو بيساعدنا لاقتناص فرص كثيرة مثلما تكلمنا في بداية اللقاء”.

Big thanks must go to Muhammad Bin Salman #ارامكو_تتجاوز_2تريليون pic.twitter.com/mRp4WfMfrm — طارق الفردان (@Fardan55) December 12, 2019

pic.twitter.com/knJMFKfmbtلا جديد.. محمد بن سلمان إذا قال فعل .. في الماضي والآن ومستقبلًا بعون الله..هو اكتتاب لأرامكو.. واكتئاب لمن شكك حسدًا أو حقدًا في مصداقية طرح أرامكو وقيمتها — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) December 11, 2019

وأضاف ابن سلمان في المقابلة التي كان قد أجراها على قناة MBC السعودية سابقا: “لو أرامكو لم تطرح، هذا يعني أننا سوف نستغرق 50 سنة أو 40 سنة حتى ننمي قطاع التعدين وسوف نستغرق 40 سنة حتى ننمي المحتوى المحلي، سوف نستغرق سنوات طويلة لتنمية الخدمات اللوجستية مثل ما أضعنا 40 سنة في السابق ونحن نحاول ننمي هذه القطاعات”.

الدروس من #ارامكو_تتجاوز_2تريليون كثيرة ومنها ان لا نأخذ المعلومة الا من مصدرها الموثوق والمؤهل فكل التشكيك حول قيمة ارامكو كان من غير المتخصصين او متخصصين غلبت أمانيهم الخبيثة على تحليلاتهم.. الأمير محمد يعمل مع فريق بارع ومتخصص وعندما تحدث عن الـ ٢ تريليون كان واثقا من ذلك. https://t.co/TyQli90jGG — بن هباس 🇸🇦 (@5a1di) December 12, 2019

وأعاد الأمير عبد الله بن سلطان آل سعود نشر الفيديو على حسابه الرسمي على “تويتر” وعلق عليه بقوله: “أقوالنا أفعال.. قيمة أرامكو السوقية تتخطى الشركات العالمية الكبيرة وبذلك تتربع على العرش وتصبح أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية بقيمة 1.88 تريليون دولار”.

Aramco has gone so far. more than expected. A huge number that we are talking about in here #ارامكو_تتجاوز_2تريليون#ارامكو_تتجاوز_2تريليون pic.twitter.com/Yzc366jNzk — masfarshaddad (@masfarshaddad) December 12, 2019

أما الأمير عبد الرحمن بن مساعد، فعلق على مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته في “تويتر” بقوله: “لا جديد… محمد بن سلمان إذا قال فعل… في الماضي والآن ومستقبلا بعون الله… هو اكتتاب لأرامكو… واكتئاب لمن شكك حسدا أو حقدا في مصداقية طرح أرامكو وقيمتها”.

This is prince Mohammed, this is our leader. He has that power to turn dreams to a reality✨. More to come, you didn’t see anything yet ♥️ 🇸🇦. . #ارامكو_تتجاوز_2تريليون pic.twitter.com/FN8Kafo5OE — عبدالعزيز بن طوالة|الانجليزيه (@aziztwalah) December 12, 2019

كما غرد السعوديون الأربعاء، احتفالا بإزاحة شركة النفط السعودية لشركة “أبل” الأمريكية عن عرش أكبر شركة ذات قيمة سوقية في العالم، وذلك بعد ارتفاع تقييم أرامكو إلى 1.88 تريليون دولار مقابل 1.190 تريليون دولار قيمة لشركة “أبل”.

#IPO of #Aramco is a brave decision made by a leadership that believes in the right to involve people of Saudi in the world top oil company #ارامكو_تتجاوز_2تريليون pic.twitter.com/fuy7WHgIRr — ibrahimsahli (@ibrahimsahli5) December 12, 2019

جدير بالذكر أن سعر سهم أرامكو سجل ارتفاعا بـ 10% يوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، في أوامر ما قبل الافتتاح، ما يجعل يرفع قيمة الشركة السعودية المملوكة للحكومة لأكثر من 2 تريليون دولار أمريكي.

المصدر: RT