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السعوديون يحتفون بولي العهد محمد بن سلمان (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 13 ديسمبر 2019 - 1:03 صباحًا
السعوديون يحتفون بولي العهد محمد بن سلمان (فيديو)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية تفاعلا كبيرا مع مقطع فيديو لتصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2017، والتي تحدث فيها عن الاكتتاب العام لأسهم شركة “أرامكو”.

ويقول بن سلمان في مقطع الفيديو المتداول: “اليوم لديك شركة لديها قيمة ضخمة جدا تستطيع أن تبقي هذه الشركة في السعودية وتبقي أثرها الاقتصادي في السعودية وتجعلها تنمو في السعودية، بينما تستفيد من قيمتها بتحفيز قطاعات أخرى ليست موجودة في السعودية، فهذا الكاش اللي بيجي من أرامكو بيساعدنا لاقتناص فرص كثيرة مثلما تكلمنا في بداية اللقاء”.

وأضاف ابن سلمان في المقابلة التي كان قد أجراها على قناة MBC السعودية سابقا: “لو أرامكو لم تطرح، هذا يعني أننا سوف نستغرق 50 سنة أو 40 سنة حتى ننمي قطاع التعدين وسوف نستغرق 40 سنة حتى ننمي المحتوى المحلي، سوف نستغرق سنوات طويلة لتنمية الخدمات اللوجستية مثل ما أضعنا 40 سنة في السابق ونحن نحاول ننمي هذه القطاعات”.

وأعاد الأمير عبد الله بن سلطان آل سعود نشر الفيديو على حسابه الرسمي على “تويتر” وعلق عليه بقوله: “أقوالنا أفعال.. قيمة أرامكو السوقية تتخطى الشركات العالمية الكبيرة وبذلك تتربع على العرش وتصبح أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية بقيمة 1.88 تريليون دولار”.

أما الأمير عبد الرحمن بن مساعد، فعلق على مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته في “تويتر” بقوله: “لا جديد… محمد بن سلمان إذا قال فعل… في الماضي والآن ومستقبلا بعون الله… هو اكتتاب لأرامكو… واكتئاب لمن شكك حسدا أو حقدا في مصداقية طرح أرامكو وقيمتها”.

كما غرد السعوديون الأربعاء، احتفالا بإزاحة شركة النفط السعودية لشركة “أبل” الأمريكية عن عرش أكبر شركة ذات قيمة سوقية في العالم، وذلك بعد ارتفاع تقييم أرامكو إلى 1.88 تريليون دولار مقابل 1.190 تريليون دولار قيمة لشركة “أبل”.

جدير بالذكر أن سعر سهم أرامكو سجل ارتفاعا بـ 10% يوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، في أوامر ما قبل الافتتاح، ما يجعل يرفع قيمة الشركة السعودية المملوكة للحكومة لأكثر من 2 تريليون دولار أمريكي.

المصدر: RT

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