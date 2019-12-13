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بسبب شاحن جوال.. مصرع حفيدي وزير مصري أسبق خنقاً

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 13 ديسمبر 2019 - 9:56 صباحًا
بسبب شاحن جوال.. مصرع حفيدي وزير مصري أسبق خنقاً

وصل إلى القاهرة جثمانا طفلين مصريين لقيا مصرعهما بسبب ماس كهربائي من شاحن هاتف جوال في مسكنهما بالعاصمة السعودية الرياض.

وشيع العشرات ظهر اليوم الخميس في القاهرة، جثماني الطفلين وهما خالد سماحة (11 عاما) وسليم خالد سماحة (9 أعوام)، حفيدي اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية المصري الأسبق، حيث لقيا مصرعهما إثر ماس كهربائي بشقتهما في الرياض، خلال شحن جوال، أسفر عن اندلاع دخان كثيف نجم عنه اختناقهما خلال نومهما ومن ثم وفاتهما. وتقرر دفن الطفلين في مقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر.

يذكر أن اللواء محسن النعماني جد الطفلين شغل قبل توليه وزارة التنمية المحلية، منصب محافظ سوهاج، كما شغل منصب وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية.

العربية نت

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