على 5 مسارح ضخمة وبحضور 200 ألف.. الرياض تستضيف MDL Beast أضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط

كل الوطن – الرياض: ستكون الرياض في تاريخ 19 و20 و21 ديسمبر الجاري، على موعد مع أضخم مهرجان للموسيقى في الشرق الأوسط MDL Beast، الذي يجمع أكثر من 100 فنان DJ عالمي بمشاركة موسيقيين محليين وعرب، في احتفالية كبرى تعد تتويجًا لنجاح موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه.

ويترقب محبو الهاوس والتكنو ميوزك وغيرها من الفنون العصرية، العروض الضخمة التي سترافق مهرجان مدل بيست بشغف كبير، إذ أنهم موعودون بتجربة شاملة تجمع ما بين الموسيقى والعروض التفاعلية الرائعة، وذلك على أرض منتجع درة الرياض (شمال العاصمة).

ومنذ طرح تذاكر المهرجان على الموقع الإلكتروني ومنافذ ميجا ستور، شهدت عمليات بيع التذاكر إقبالًا واسعًا من عشاق الموسيقى، فيما لا تزال الفرصة قائمة أمام الراغبين بالاستمتاع بالحدث بالحصول على تذاكرهم الخاصة.

ويضم مهرجان MDL Beast، 5 مسارح رئيسية، يقدم كل منها تجربة مميزة ومشوقة تتناسب وطبيعة العروض التي ستشهدها.

ويعتبر مسرح (بيغ بيست) والذي يشمل العروض الرئيسية أحد أبرز أركان مهرجان “مدل بيست”. وهو أكبر مسرح في المهرجان ويستوعب أكثر من 45,000 شخص من عشاق الموسيقى والفن، وصمم بواجهة تجمع بين أصالة الثقافة السعودية العريقة، وحداثة المسارح العالمية الرائدة.

ويضم المهرجان أيضاً مسرح (أندرجراوند بيست 1 و2) وهما مسرحان يستضيفان أشهر عمالقة الفن العالميين والمحليين. ومن بين المسارح أيضًا مسرح (داون بيست) لتوفير مساحة استرخاء بعيدة عن صخب الموسيقى والإيقاعات العالية، حيث يستضيف دي جي وموسيقيين بارزين وعددا من المواهب المحلية.

وانطلاقاً من حرص مهرجان (مدل بيست) ودوره كمنصة تهدف إلى تمكين المواهب السعوديين وعرض مهاراتهم أمام الجمهور، فقد تم إنشاء مسرح (سعودي بيست) الذي يصفه المنظمون بأنه فخر المهرجان، حيث تم تخصيصه للمواهب السعودية الناشئة، فيما توجت الجهة المنظمة للمهرجان هذا الإنجاز الكبير بإنشائها مسرح (مدل تاون) كموقع مركزي في المهرجان، ويعمل كشريان يربط جميع المسارح ببعض، بالإضافة إلى وجود المطاعم والمحلات التجارية، وعروض فناني الشوارع، ومتحف فني مفتوح.

وقال أحمد العماري، دي جي وعضو فريق مهرجان «MDL Beast»: “يتيح المهرجان للجمهور فرصة الاستمتاع بكل حواسهم مع الموسيقى والتجارب التفاعلية. وبناءً على حرصنا لتأمين أفضل المهرجانات التي تلبي كافة الأذواق الموسيقية، تم بناء خمسة مسارح كبرى تواكب تطلعاتهم وتلبي رغباتهم، وتم تصميمها لتضاهي أكبر المهرجانات الدولية. ويتميّز المهرجان بتقنيات مبتكرة وتجهيزات متطورة وعروض فنية تقدّم من جميع أنحاء العالم”.

وسيرافق إقامة المهرجان تشكيلة غنية وقائمة واسعة من ألذ وأشهى الأطباق ذات المستوى العالمي في مكان واحد، بمواصفات عصرية متجددة، من خلال سلسلة مطاعم ضخمة تشمل مطعم (منكي هاوس)، وبازار “فود ماركت” للمأكولات التي تضم 60 محلاً يقدم مأكولات بإشراف طهاة عالميين من جميع أنحاء العالم.