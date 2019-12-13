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خلال تكريم الموظفين المميزين.. د. التويجري: الأداء المتميز للكوادر يجب أن يستشعره المريض

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 13 ديسمبر 2019 - 6:47 مساءً
خلال تكريم الموظفين المميزين.. د. التويجري: الأداء المتميز للكوادر يجب أن يستشعره المريض

كل الوطن – فريق التحرير: كرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، صباح الاربعاء الموظفين المميزين في “صحة الرياض” ، تقديرا للجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور القياديين ب”صحة الرياض” .

وأشاد د. التويجري ، بالكوادر المتميزة الذين حققوا الأدوار المنوطة بهم بكل بأداء متميز ، مشيرا الى ان هذا التكريم ، يأتي حرصا من “صحة الرياض” على تقدير جهود المميزين ، مضيفاً بأن هذا التميز يجب ان يكون لها بعداً ايجابيا على رضى المرضى المراجعين للمنشآت الصحية.

وقال د. التويجري : أن “صحة الرياض” لديها من الكفاءات المميزة التي تسعى الى رفع جودة الأداء ، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى ، متمينا ان يكونوا على هذا النهج والتميز السنوات القادمة . يذكر أن الحفل بتنظيم ادارة التواصل الداخلي بالمديرية .

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