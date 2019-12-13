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“التعليم” تحقق باعتداء طالب على زميله بمدرسة في مكة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 13 ديسمبر 2019 - 7:45 مساءً
“التعليم” تحقق باعتداء طالب على زميله بمدرسة في مكة

كل الوطن – الرياض: وجه الدكتور عبد الرحمن العاصمي نائب وزير التعليم بتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء والتصوير وفق الإجراءات النظامية والتربوية إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لطالب بمدرسة في مكة المكرمة يعتدي على زميله.

وقالت ابتسام الشهري المتحدثة باسم وزارة التعليم في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” تنص على “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لطالب بمدرسة في مكة المكرمة يعتدي على زميله، فقد وجه نائب وزير التعليم بتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء والتصوير وفق الإجراءات النظامية والتربوية”، مؤكدة على متابعة وزير التعليم وتشكيله الأسبوع الماضي لجنة للحد من أي مظاهر للعنف والتنمر بالمدارس.

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