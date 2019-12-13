أكثر من 1.5 مليون معتمر يصلون إلى المملكة

كل الوطن – الرياض: كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة بوزارة الحج والعمرة ، صدور 2,031,751 تأشيرة عمرة وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم 1441هـ وحتى 15 من ربيع الثاني 1441هـ، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1,566,754 معتمرًا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 1,221,304 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي والذي يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوماً لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 1,501,673معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 65,063 معتمرًا، بينما وصل 18 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 411,140 ، تليها إندونيسيا 368,193، وثالثاً جاءت الهند 221,956، ثم ماليزيا 97,709، وتركيا خامسا بـ 65,083 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: مصر 53,962، بنجلاديش 47,962، الجزائر 45,950 ،الإمارات 29,544، الأردن 23,926 معتمراً.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة طورت محرك الحجز المركزي “مقام” والذي يتيح لطرفي الخدمة سواءً شركات العمرة أو الفنادق أو شركات النقل من جهة، والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف من جهة أخرى، التعاقد بشكل مباشر من خلال منصات السفر العالمية، في منظومة من تقنيات التوثيق والذكاء الاصطناعي التي تتيح توثيق كافة عمليات التعاقد وحفظ حقوق الطرفين لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية بين أطراف الخدمة.

كما يتيح محرك الحجز المركزي بالتكامل بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني إصدار التأشيرات الإلكترونية دون الحاجة للمعاملات الورقية.

وكانت وزارة الحج والعمرة أطلقت في منتصف هذا الأسبوع مبادرة التأمين على المعتمرين من الخارج، وهو تأمين شامل للحالات الصحية الطارئة بالإضافة إلى تأخر وإلغاء الرحلات وحالات الحوادث والكوارث، وتأتي مبادرة التأمين على معتمري الخارج ضمن مبادرات وزارة الحج والعمرة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 والذي يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها.