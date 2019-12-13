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الموت يُغيّب نجاة اليامي

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 13 ديسمبر 2019 - 9:28 مساءً
الموت يُغيّب نجاة اليامي

فجع الدكتور فهد بن جابر الحارثي، بوفاة زوجته نجاة أحمد اليامي، وأقيمت الصلاة على الفقيدة اليوم في مسجد الجفالي بعد صلاة الجمعة.

والفقيدة والدة كل من رئيس تحرير مجلتي الرجل وسيدتي الزميل محمد الحارثي، ومستشار التخطيط الإستراتيجي بجامعة نورة الدكتورة سعاد الحارثي، وعضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور زهير الحارثي، ورئيسة البرامج والمشاريع بإدارة التخطيط الدكتورة ابتسام الحارثي، ورئيس مجموعة مينا فاينشال قروب عبدالرحمن الحارثي، والأمين العام لتنمية قطاع الشباب بإمارة مكة الدكتور خالد الحارثي.

و سيقام العزاء في منزل العائلة خلف مركز آيس لاند وخلف مدرسة جدة المعرفة. ابتداء من مساء اليوم الجمعة بعد صلاة التراويح.

«أسرة كل الوطن» تتقدم بالتعازي لذوي الفقيدة سائلة المولى أن يتغمدها بواسع رحمتها. و​​إنا لله وإنا إليه راجعون.

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