أمريكا: سنرد بحزم على أي هجوم من إيران وأتباعها ضد قواتنا أو شركائنا في العراق

كل الوطن – وكالات: تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن ترد الولايات المتحدة بحزم على أي هجوم من قبل إيران أو أتباعها يمكن أن يلحق ضررا بالقوات الأمريكية أو شركائها في العراق.

وقال بومبيو، في تغريدة نشرها مساء اليوم الجمعة على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “ندين بشدة الهجوم الذي شنه أتباع إيران وأسفر عن إصابة 5 جنود عراقيين قرب مطار بغداد هذا الأسبوع”.

وهدد بومبيو قائلا: “للزعماء الإيرانيين، الولايات المتحدة سترد بحزم حال إلحاق إيران أو أتباعها أي أضرار بالكوادر الأمريكيين أو شركائنا العراقيين”.

We strongly condemn the Iranian proxy attack that wounded five Iraqi soldiers near the Baghdad Airport this week. To Iran’s leaders – the U.S. will respond decisively if #Iran or its proxies harm U.S. personnel or our Iraqi partners.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 13, 2019