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شاب يتبرع بكليته وينهي معاناة شاب 5 سنوات

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 14 ديسمبر 2019 - 12:27 صباحًا
شاب يتبرع بكليته وينهي معاناة شاب 5 سنوات

كل الوطن – متابعات: في موقف انساني نبيل وفي بادرة صادقة تجسد معنى الاخوة الوفية، قام الشاب فايز بن دخيل الله السبيعي من منسوبي امارة منطقة الباحة بالتبرع بكليته لعبدالرحمن بن فايز السبيعي ، ابتغاء لوجه الله تعالى لينهي معاناة دامت اكثر من خمس سنوات مع غسيل الكلى.

وقال المتبرع فايز السبيعي بان المريض عبدالرحمن عانى كثيرا من غسيل الكلى، الامر الذي دفعه للتبرع له لإنهاء تلك المعاناة بعد ان شاهده يعاني فاتخذ قرار التبرع بكل اصرار وعزيمة ، واضعًا امامه قول الله تعالى (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) .

الجدير بالذكر بان فايز اجرى عملية التبرع بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ، وقد تكللت ولله الحمد العملية بالنجاح ليجسد بذلك كل معاني الانسانية وما تحمله من عطاء ، وتعاطف مع الآخرين بغيًا في مرضاة الله عز وجل.

نقلا عن الخبر

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