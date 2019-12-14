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“الصحة”: 2942 وظيفة شاغرة للجنسين.. وبدء التقديم غداً

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 14 ديسمبر 2019 - 5:20 مساءً
“الصحة”: 2942 وظيفة شاغرة للجنسين.. وبدء التقديم غداً

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحة توفر 2942 وظيفة «صيدلي» و«أخصائي غير طبيب» (رجال ونساء) للسعوديين، داعية الراغبين بالتقدم على الوظائف إلى التسجيل في منصة التوظيف ابتداءً من غد (الأحد) 2019/12/15 ولمدة 15 يوماً، وذلك عبر الرابط التالي:

https://s.moh.gov.sa/jobs.

وأوضحت وزارة الصحة أن التخصصات هي: تغذية علاجية، تروية قلب، سمعيات، قبالة، أجهزة طبية، تصوير طيقي، صحة فم وأسنان، مختبر، إسعاف وطوارئ، تعقيم، صحة عامة، مساعد طبيب أسنان، أشعة، تغذية علاجية، علاج تنفسي، معالجة نطق، أطراف صناعية، تغذية، علاج جبائر، معلومات صحية (سجلات طبية)، علاج وظيفي (حرفي)، تخطيط قلب/تقنية قلب، علاج نووي، صيدلة، تثقيف صحي، تقنية كلى، عمليات، تأهيل حرفي، تخدير، جودة صحية، فيزياء طبية.

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2019-12-14 2019-12-14
محلياتوظائف شاغرة
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