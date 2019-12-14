شقيق قتيل القاهرة: الأمن قبض على جانيَيْن

كل الوطن – فريق التحرير: أبلغ مُبارك الحارثي شقيق (راجح) الذي قُتل في إحدى الشقق السكنية بالقاهرة، أن شقيقه كان في رحلة علاجية لزراعة أسنان منذ ثلاثة أيام، مشيراً إلى أنه تلقى الخبر عن طريق محامي السفارة السعودية بالقاهرة.

وأشار الحارثي، إلى أن مرجع عمل شقيقه اتصل به وسأل عنه وطلب الاطمئنان عليه، حيث قام بالاتصال على السفارة السعودية بالقاهرة وتواصل مع المحامي الخاص الذي أبلغه بمقتل شقيقه وتعرضه لطعنات، مشيراً إلى أن المحامي أبلغه أنه تم القبض على اثنين من الجناة ووجدوا هاتف القتيل معهم.

وأبان الحارثي أن جثة شقيقه ستصل اليوم إلى جدة عند الساعة 9.30 مساءً.

من جهته، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر أسامة نقلي أنهم بصدد إصدار بيان عن حادثة مقتل راجح الحارثي في القاهرة، التي تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

المصدر: عكاظ