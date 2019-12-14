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بالفيديو.. اشتباكات وأعمال شغب إثر إنتهاء مباراة “الهلال” و”الترجي” في قطر (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 14 ديسمبر 2019 - 11:37 مساءً
بالفيديو.. اشتباكات وأعمال شغب إثر إنتهاء مباراة “الهلال” و”الترجي” في قطر (فيديو)

تناقل ناشطون مقاطع فيديو لأحداث مؤسفة وقعت عقب نهاية مباراة الهلال السعودي والترجي التونسي، التي أقيمت اليوم السبت في قطر، ضمن الدور الثاني لمونديال الأندية.

وأظهرت مقاطع الفيديو حالات شغب وتكسير لمرافق وكراسي الملعب من قبل جماهير الترجي، كما اشتبك بعضهم مع رجال أمن الملعب.

وانتهت المباراة التي استضافها ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، بفوز الهلال بهدف وحيد، من توقيع المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، في الدقيقة 73.

وسيلعب الفريق السعودي في الدور نصف النهائي، مع فلامينغو البرازيلي، الثلاثاء المقبل.

المصدر: مواقع التواصل

بالفيديو.. اشتباكات وأعمال شغب إثر إنتهاء مباراة “الهلال” و”الترجي” في قطر (فيديو)
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2019-12-14
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