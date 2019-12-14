بالفيديو.. اشتباكات وأعمال شغب إثر إنتهاء مباراة “الهلال” و”الترجي” في قطر (فيديو)

تناقل ناشطون مقاطع فيديو لأحداث مؤسفة وقعت عقب نهاية مباراة الهلال السعودي والترجي التونسي، التي أقيمت اليوم السبت في قطر، ضمن الدور الثاني لمونديال الأندية.

وأظهرت مقاطع الفيديو حالات شغب وتكسير لمرافق وكراسي الملعب من قبل جماهير الترجي، كما اشتبك بعضهم مع رجال أمن الملعب.

حالات شغب وتكسير لمرافق وكراسي الملعب من جماهير #الترجي_التونسي بعد خسارتهم من نادي #الهلال السعودي pic.twitter.com/a0uPwicjQa — كل الرياضة 🇸🇦 (@All_sports0) December 14, 2019

#المريسل_يهزم_الترجي_للهلال حالات شغب وتكسير المرافق من جماهير الترجي بعد خسارتهم pic.twitter.com/WkPjulakR6 — 🦋العذووق الشمري🎀 (@nssroeh) December 14, 2019

🎥| غضب كبير ومحاولة إقتحام الملعب من جماهير الترجي التونسي بعد هدف الهلال وذلك إحتجاجاً على التحكيم .. #الهلال_الترجي_انديه_العالمpic.twitter.com/6FmvNuKam4 — مدرج الهلال (@modarajalhilal) December 14, 2019

وانتهت المباراة التي استضافها ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، بفوز الهلال بهدف وحيد، من توقيع المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، في الدقيقة 73.

وسيلعب الفريق السعودي في الدور نصف النهائي، مع فلامينغو البرازيلي، الثلاثاء المقبل.

المصدر: مواقع التواصل

بالفيديو.. اشتباكات وأعمال شغب إثر إنتهاء مباراة “الهلال” و”الترجي” في قطر (فيديو)