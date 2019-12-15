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الحلفاوي يرد على اتهام إسعاد يونس بتجاهله في حلقة “رأفت الهجان”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 15 ديسمبر 2019 - 12:46 صباحًا
الحلفاوي يرد على اتهام إسعاد يونس بتجاهله في حلقة “رأفت الهجان”

رد الفنان نبيل الحلفاوي على اتهام أحد متابعيه لبرنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه إسعاد يونس، بتجاهله وعدم استضافته في حلقة الاحتفاء بمسلسل رأفت الهجان.

إذ كتبت زينب علي: “معلش بعيدا عن الموضوع يا قبطان. ازاي واحد من أشهر برامج التليفزيون يخصص حلقة للاحتفاء بمسلسل رأفت الهجان ولا يكون حضرتك والفنان يوسف شعبان ضمن الضيوف مع احترامي لهم، لكن انتم الاثنين دعائم المسلسل بجانب محمود عبد العزيز رحمه الله”.

ورد الحلفاوي: “البرامج براءة.. العزيزة إسعاد لم تقصر.. ومنذ بداية تقديمها لبرنامجها.. وكذلك بالنسبة لمعظم برامج التوك شو..أنا السبب”.

يذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي يرفض الظهور في البرامج التليفزيونية وكذلك إجراء الحوارات الصحفية.

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2019-12-15 2019-12-15
فنون ونجوم
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