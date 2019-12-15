تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن طالبة الخامسة طبّ تبيع الشاي بأحد طرق الرياض.. والسبب؟ (فيديو) كل الوطن جسر الرياض المعلّق.. رحلة ساعة تستغرق ساعات كل الوطن ضبط المتّهمين بقتل شاب سعودي بمصر.. وهذا هو الدافع كل الوطن 373 ألف مواطن ومواطنة استفادوا من برامج “هدف” لدعم التوظيف كل الوطن الحلفاوي يرد على اتهام إسعاد يونس بتجاهله في حلقة “رأفت الهجان” كل الوطن الأمم المتحدة تعتمد 8 قرارات لصالح الفلسطينيين والجولان السوري أدانت الممارس كل الوطن بالفيديو.. اشتباكات وأعمال شغب إثر إنتهاء مباراة “الهلال” و”الترجي” في قطر (فيديو) كل الوطن تصرف غير متوقع من طفل صدمت سيارة أمه! (فيديو) كل الوطن أوزيل ينتقد الصين وصمت الأمة الإسلامية إزاء مسلمي الأويغور كل الوطن خادم الحرمين وولي العهد يهنئان جونسون
» » 373 ألف مواطن ومواطنة استفادوا من برامج “هدف” لدعم التوظيف

373 ألف مواطن ومواطنة استفادوا من برامج “هدف” لدعم التوظيف

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 15 ديسمبر 2019 - 12:26 مساءً
373 ألف مواطن ومواطنة استفادوا من برامج “هدف” لدعم التوظيف

كل الوطن – فريق التحرير: كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن استفادت 373 ألف مواطن ومواطنة من برامج دعم التوظيف المقدمة من الصندوق، خلال الربع الثالث من العام الحالي 2019م.

ويستخدم الصندوق 4 قنوات لتوظيف المواطنين والمواطنات بالشراكة مع القطاع الخاص، هي فروع الصندوق الـ 22 المنتشرة في مدن المملكة ومحافظاتها، والبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وكذلك التوظيف من خلال مراكز التوظيف والتأهيل، ومراكز التوظيف عن بعد.

ويقدم الصندوق عددًا من البرامج والمبادرات لدعم توظيف المواطنين والمواطنات ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، من بينها برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وبرنامج حافز البحث عن عمل، وصعوبة البحث عن عمل، ودعم نمو التوطين في المنشآت ودعم العمل الحر، ودعم العمل الجزئي.

ويعمل “هدف” على تعزيز ومساندة سياسات سوق العمل وزيادة نسبة التوطين وعدد الملتحقين الجدد من المواطنين والمواطنات في سوق العمل، وذلك بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتتواءم مع مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030 م، وكذلك مع المتغيرات التي تطرأ على سوق العمل.

وجدد الصندوق دعوته لأبناء وبنات الوطن، للاستفادة من برامجه والتعرف على خدماته عبر زيارة أحد فروعه المنتشرة في مدن المملكة ومحافظاتها، أو زيارة موقع الصندوق الإلكتروني : Www.hrdf.org.sa أو حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، أو من خلال مركز الاتصال على الرقم 920020301 .

رابط مختصر
2019-12-15
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير