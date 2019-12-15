طالبة الخامسة طبّ تبيع الشاي بأحد طرق الرياض.. والسبب؟ (فيديو)

كل الوطن – متابعات: أوضحت طالبة بالسنة الخامسة طب سبب عملها في بيع الشاي على قارعة الطريق بوادي حنيفة في الرياض، مشيرةً إلى أنها رغبت في الاعتماد على نفسها.

وظهرت الطالبة في مقطع فيديو نشرته الباحثة الاجتماعية أماني العجلان، خلال ردها على استفسار حول سبب بيعها الشاي، قائلةً: “إنها تقضي وقت فراغها بشكل يجعلها شخصاً منتجاً وليس مستهلكاً فقط”.

وأضافت أنها بدأت من نقطة الصفر مثل غالبية التجار في عالم المال، مبينةً أن أسرتها لم تقصّر معها لكنها قررت تجربة هذا الأمر ونجحت.