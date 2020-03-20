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» أمير الرياض ينوه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين

أمير الرياض ينوه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين

كل الوطن- فريق التحرير
2020-03-20T16:10:00+03:00
2020-03-20T16:11:24+03:00

كل الوطن- رنيم المشهراوى  : نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، التي وجهها إلى المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وأكد سموه في تصريح صحفي على منهج الدولة المبارك منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – في تحمل مواجهة الشدائد بكل عزيمة واقتدار مستعينين ومتمسكين بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم, مبيناً سموه استكمال المسيرة واتباع النهج والسياسة الحكيمة بالتوجيه والشفافية من خادم الحرمين الشريفين لمواطنيه والمقيمين بالمملكة وإيمانه أيده الله بمشيئة وتقدير المولى جل في علاه للإنسان ومستقبله والدعاء والأمل برحمته وكرمه والعمل والبذل بالأسباب وثبات المؤمنين بقضاء الله وقدره.