» أمير الرياض ينوه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين

وأكد سموه في تصريح صحفي على منهج الدولة المبارك منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – في تحمل مواجهة الشدائد بكل عزيمة واقتدار مستعينين ومتمسكين بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم, مبيناً سموه استكمال المسيرة واتباع النهج والسياسة الحكيمة بالتوجيه والشفافية من خادم الحرمين الشريفين لمواطنيه والمقيمين بالمملكة وإيمانه أيده الله بمشيئة وتقدير المولى جل في علاه للإنسان ومستقبله والدعاء والأمل برحمته وكرمه والعمل والبذل بالأسباب وثبات المؤمنين بقضاء الله وقدره.