ماذا يحدث عندما نشرب المياه بكثرة في السحور ؟ ما يحدث هو أننا نقوم بعكس شعورنا بالعطش بالفعل، ولكن مع زيادة كمية المياه، فإن الأمر ينقلب للناحية العكسية.

الأمر ببساطة شبيه بالحيلة التي يحاول بعض الأطفال فعلها في زجاجات شامبو الشعر التي أوشكت على الانتهاء عندما يحاولون ملأها بالماء..

فهم في هذه الحالة يملئون حجم الزجاجة بالفعل، ولكن تركيز المادة الفعالة للشامبو يقل بشكل كبير ويصبح دون فائدة. نفس الأمر يحدث مع أجسامنا عند شرب كمية كبيرة من المياه فجأة؛ حيث يدخل الماء إلى الدم – الذي هو المادة الفعالة في أجسامنا في هذه الحالة –.

وبالتالي يبدأ محتوى المياه المرتفع في زيادة الحجم الظاهري للدم، ولكنه في نفس الوقت، يخفض من تركيز الأملاح والعناصر الأساسية من مكونات الدم.

وهنا تبدأ إشارات – في بعض نقاط مراقبة تركيز الدم الطبيعي في المخ – بأن تركيز الدم قد انخفض بسبب دخول كمية كبيرة من المياه، ويجب أن تتحرك آليات دفاع الجسم لإعادة مكونات الدم إلى تركيزها الطبيعي.