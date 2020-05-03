فوائد غير متوقعة لتناول عصير الكرفس بين الإفطار والسحور

فوائد عديدة لتناول عصير الكرفس ما بين مائدة الإفطار والسحور في رمضان، فهو واحد من أصح الخضروات؛ إلا أن القليل من الناس يعرفون القوة العظمى التي يحملها عصير الكرفس.

تحتوي أوراق الكرفس على مستويات عالية من فيتامين «أ» والسيقان تحتوي على فيتامينC ،B6 ، B2. وB1 ويساعد تناول عصير الكرفس على استعادة حموضة الجسم، ويقلل من حموضة الجسم؛ مما يساعد على جعل جسمك أكثر قلوية، والحفاظ على مستويات الحموضة لديك متوازنة.

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يساعد تناول عصير الكرفس في رمضان على خفض ضغط الدم لديك، والحفاظ على سيولة الدم ومنع حدوث السكتات الدماغية وخفض ضغط الدم في النهاية، كما يساعد في محاربة الإصابة بالسرطان لغناه بمضادات الأكسدة التي تقضي على الجذور الحرة في جسمك والتي يمكن أن تسبب السرطان بسهولة.

على الجانب الآخر المواظبة على تناول عصير الكرفس يساعد على انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم، ومنع الإمساك لغناه بالألياف، التي تعمل مليناً طبيعياً، وبالتالي فإن هذا العصير فعال جداً في تخفيف الإمساك والمساعدة في تخفيف الوزن.

ابدأ في شرب المزيد من هذا العصير، فيعد الكرفس مليئاً بالفيتامينات والمواد المغذية، فهي الطريقة المثالية لإشباع رغباتك الشديدة لتناول الحلويات.