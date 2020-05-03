تحذير للمراهقات.. أطعمة رمضانية تزيد الوزن

يخرج الكثير من الناس من شهر رمضان بوزن زائد؛ بسبب بعض العادات الغذائية الخاطئة، وكذلك المأكولات الرمضانية التي يسبب الإفراط في تناولها إلى إضافة بعض الكيلوجرامات لوزنهم.

ونظرًا للتغييرات الجسدية التي تمرّ بها الفتيات في مرحلة المراهقة، فإن معدلات اكتسابهن لوزن زائد تكون أكبر، ولذلك يجب الحذر من تناول بعض الأطعمة الرمضانية التي على الرغم من فوائدها، إلا أنها تزيد الوزن في حالة الإفراط في تناولها.

■ المكسرات:

رغم فوائدها الكثيرة والمتعددة، والتي تتنوع باختلاف نوع المكسرات، إلا أن القليل منها كافٍ جدًا للاستفادة منها، والكثير منها قد يعرضك لزيادة سريعة في الوزن.

■ المشروبات الرمضانية:

يستهلك إعداد المشروبات الرمضانية كميات كبيرة من السكر، لهذا يجب التقليل منها قدر الإمكان، والاستعاضة بالماء بدلًا منها.

■ الفواكه المجففة:

لها فوائد جمة، ولكنها تحتوي على سكريات أيضًا، والاعتدال في تناولها يجعلك بمأمن من زيادة الوزن.

■ الزبادي والأجبان الدسمة:

على الرغم من أن الزبادي معروف عنه فوائده في خفض الوزن، إلا أن الكمية تفرق؛ لأن استهلاك كميات كبيرة منه يؤدي لزيادة الوزن، خاصة إذا كان كامل الدسم، وكذلك الأجبان الدسمة التي يتم تناولها على السحور والنوم بعدها مباشرة، تؤدي لزيادة الوزن بسرعة.

المصدر: سيّدتي