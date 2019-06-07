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صلاح ينشر صورة له على الشاطئ بثياب البحر (صورة)

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 7 يونيو 2019 - 1:59 مساءً
صلاح ينشر صورة له على الشاطئ بثياب البحر (صورة)

فاجأ المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة على أحد الشواطئ، قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب المصري استعدادا لبطولة أمم إفريقيا.

ونشر صلاح اليوم صورته في البحر، عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

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Holiday uniform 🤪

Une publication partagée par Mohamed Salah (@mosalah) le

ووصل صلاح إلى مصر قبل عيد الفطر مباشرة للاحتفال بالعيد مع أهله، قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب استعداد لبطولة أمم إفريقيا والتي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو الجاري، و19 يوليو المقبل.

ولم يحدد صلاح مكان التقاط الصورة وزمانها، واكتفى بالقول إنه في عطلة، فيما تضاربت ردود المتابعين والمعجبين بين من يتوقعون أن الصورة جديدة، وأن صلاح خرج من أزمة التجمهر أمام منزله بقريته نجريج، والتي حرمته من صلاة العيد، بقضائه رحلة ساحلية في أحد شواطئ مصر، وبين من يرى أن الصورة قديمة التقطها الفرعون خلال إحدى عطله، التي قضاها سابقا على شواطئ جزر المالديف.

المصدر: وكالات

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2019-06-07 2019-06-07
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