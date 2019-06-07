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حراسة استثنائية على الفرعون صلاح خلال “أمم إفريقيا”

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 7 يونيو 2019 - 2:01 مساءً
حراسة استثنائية على الفرعون صلاح خلال “أمم إفريقيا”

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فرض حراسة خاصة على المنتخب المصري، ولاسيما على النجم محمد صلاح خلال بطولة “أمم إفريقيا” المقررة في مصر بين 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل.

وستكون الحراسة مشددة على صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بسبب الطلبات الهائلة المتوقعة من جماهير الكرة المصرية بالتقاط الصور الفوتوغرافية مع النجم العالمي بعد مواصلته للإنجازات وحصد الأرقام القياسية في مشواره الكروي عقب تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا مع “الريدز”.

وكان اتحاد الكرة قد أرسل إلى مطار القاهرة مندوبين عنه لاستقبال صلاح وعائلته عند قدومهم إلى مصر لقضاء إجازة عيد الفطر.

وينتظر أن يجتمع مدرب المنتخب المصري خافيير أغيري مع صلاح فور انضمام الأخير لمعسكر منتخب الفراعنة، لوضع ضوابط محددة بشأن تواجد المعجبين للتصوير مع هداف الدوري الإنجليزي، أو التأكيد على منع الاقتراب منه حتى لا يتعرض لمضايقات.

المصدر: وكالات

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