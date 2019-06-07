تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن نجوم الغناء العربي ينعشون أمسيات “موسم العيد” في أربع مدن كل الوطن إمام المسجد النبوي: التجارة والسعادة في طاعة الله كل الوطن النيابة العامة تعترض على الحكم بالسجن 10 أشهر على “متحرش الخبر” كل الوطن هل حان الوقت لاعتبار السكر خطرا على الصحة مثل التدخين؟ كل الوطن في عسير: العثور على طفل مشنوق في منزله كل الوطن “فيسبوك” تمنع “هواوي” من التثبيت المسبق لجميع تطبيقاتها كل الوطن مصنع “الصواريخ الباليستية” بالسعودية… هل نفّذ محمد بن سلمان تحذيره؟ كل الوطن 7 أطعمة تحمي من الخرف كل الوطن حراسة استثنائية على الفرعون صلاح خلال “أمم إفريقيا” كل الوطن صلاح ينشر صورة له على الشاطئ بثياب البحر (صورة)
» » النيابة العامة تعترض على الحكم بالسجن 10 أشهر على “متحرش الخبر”

النيابة العامة تعترض على الحكم بالسجن 10 أشهر على “متحرش الخبر”

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 7 يونيو 2019 - 4:53 مساءً
النيابة العامة تعترض على الحكم بالسجن 10 أشهر على “متحرش الخبر”

كل الوطن – الرياض: علمت مصادر أن النيابة العامة اعترضت على الحكم الابتدائي الصادر ضد المتحرش (10 أشهر سجن وغرامة 5 آلاف ريال)، وطالبت النيابة العامة في لائحة اعتراضية تطبيق الحد الأعلى من نظام التحرش بحق المتهم.

وكانت مصادر كشفت أن المحكمة الجزائية بالدمام أصدرت حكماً ابتدائيا بالسجن لمدة 10 أشهر وغرامة قدرها 5 آلاف ريال، ضد المتحرش بفتاة داخل مركبتها في محافظة الخبر.

وأوضحت مصادر أن المتهم أقرّ بجريمته خلال التحقيق معه من قِبل النيابة العامة.

يذكر أن النائب العام قد أصدر أمراً بالقبض على المتهم بعد تداول مقطع فيديو له يتحرش بفتاة أثناء جلوسها داخل سيارتها في الخبر، ونجحت شرطة المنطقة الشرقية في القبض عليه في الخامس من رمضان الماضي رغم محاولته تغيير ملامحه.

وأكدت النيابه العامه عبر حسابها الرسمي بتويتر في وقت سابق أن عقوبة التحرش تصل إلى السجن لمدة عامين، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال. وقالت «النيابة» «جريمة التحرش تُقترف بكل قول أوفعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك وسائل التقنية»، وأضافت: «عقوباتها السجن مدة تبلغ سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال، وتُشدد حال العود».

رابط مختصر
2019-06-07
جرائم وحوادثعربي ودوليمحليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن