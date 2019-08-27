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القبض على راق شرعي شهير أثناء ممارسة الجنس مع فتاتين داخل سيارته

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 7:33 مساءً
القبض على راق شرعي شهير أثناء ممارسة الجنس مع فتاتين داخل سيارته

في واقعة متكررة خاصة بعد كثرة من يمتهنون “الرقية الشرعية” في المغرب، ألقت قوات الشرطة المغربية القبض على راق شرعي معروف، بصحبة فتاتين أثناء ممارستهم أفعال مخلة داخل سيارته. وقالت صحف محلية إن عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة، أحالت شخصا يمتهن الرقية الشرعية، على أنظار النيابة العامة بابتدائية المدينة، أمس الأول الأحد. وكشفت مصادر محلية أن الأمر يتعلق براقي معروف بظهوره في العشرات من الفيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن تقديم هذا الراقي، جاء بسبب ارتكابه لحادثة سير وهو في حالة غير طبيعية وبرفقته شابتين. وتابعت نفس المصادر، أنه تقرر تمديد الحراسة النظرية لهذا الراقي، من أجل سبر كل أغوار هذه القضية التي لازال يلفها الغموض وتقديمه، أمس الاثنين، للنظر في المنسوب إليه.

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2019-08-27 2019-08-27
جرائم وحوادث
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