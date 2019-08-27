بلاغ للنائب العام ضد هاني شاكر بسبب أغاني محمد رمضان

تصاعدت أزمة الحفل الأخير للنجم محمد رمضان بالساحل الشمالي، وباتت مرشحة للانتقال إلى ساحات القضاء، بعدما تقدم عدد كبير من المحامين ببلاغات إلى النائب العام المصري، ضد الفنان هاني شاكر بصفته نقيبا للمهن الموسيقية في مصر، بسبب موافقته على منح رمضان تصريحا بالغناء، رغم إصداره هو نفسه قرارا بمنع مطربي المهرجانات من مزاولة المهنة، ولم يعرف بعد هل سيؤثر البلاغ على الحفل المنتظر للنجم الأسمر المقرر تنظيمه في استاد القاهرة قريبا أم سيعقد في موعده.

وتضمن البلاغ أن الفنان محمد رمضان أقام حفلاً لتقديم أغاني المهرجانات رغم أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارًا حذرت فيه جميع الهيئات المصرح لها بإقامة حفلات بمنع التعامل مع مطربى المهرجانات.

وقال المحامي أيمن محفوظ في بلاغه رقم ١١٢٧٩ لسنه ٢٠١٩ عرائض النائب العام: لأن رمضان فوق كل قانون وتنهار أمامه كل القرارات والتي لا تنفذ إلا على الضعفاء من صغار مطربي المهرجانات، أما الفنان الأسطورة فلا توقفه قرارات أو قوانين، على الرغم من أن قرار النقابة بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات جاء على سند من القانون رقم 35 لسنة 1978 حيث يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين كل من زاول عملاً من الأعمال الموسيقية، ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلاً على تصريح بذلك».

أضاف: رمضان كأنه يغني مهرجانات بطعم الأطلال وكأنه مميز عن جميع مطربي المهرجانات، وهذا ما يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه دستوريا”.

أكد محفوظ أن مشاهد التحرش ودفع الجمهور والاعتداء عليه كانت ظاهرة للعيان بحفل رمضان، حيث أنه طبقا لنص المادة 40 من 35 لسنة 1978 فإن المختصم قانونا عن نقابة الموسيقيين هو نقيبها المشكو في حقه.

وأشار البلاغ إلى أن قرار النقابة بعدم التعامل مع مطربى المهرجانات جاء على سند من القانون رقم 35 لسنة 1978، إذ يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين كل من زاول عملاً من الأعمال الموسيقية، ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعًا من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلاً على تصريح بذلك”.

وطالب البلاغ بالتحقيق الموسع نحو ما أخل به نقيب الموسيقيين من التصريح لرمضان بغناء المهرجانات رغم منع آخرين من غناء نفس الأغانى، والتحقيق فيما حدث من تجاوزت من العرى والتحرش والاعتداء على الجمهور بحفل محمد رمضان.

يذكر أن هاني شاكر أوضح سابقا أن تصاريح غناء محمد رمضان تصدر وفقا للبروتكول الموقع بين الإتحادات الفنية الثلاث في مصر بصفته عضوا في نقابة المهن التمثيلية، وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا عاجلا عقب أزمة خلع رمضان ملابسه في أول حفل غنائي له في مصر.

البيان أكد ان محمد رمضان ليس عضوا بالفعل في نقابة المهن الموسيقية ولم يخضع للاختبار أمام اللجنة الرسمية المكلفة بمنح تراخيص الغناء، ولكنه حصل على الترخيص القانوني بسبب عضويته في نقابة المهن التمثيلية، وهناك لائحة داخلية لاتحاد النقابات الفنية المصرية، تمنح الأعضاء حق الحصول على تصاريح عمل من النقابات الثلاثة وهذا ما حدث مع محمد رمضان في نقابة الموسيقيين عندما تقدم للحصول على تصريح إقامة حفله.

وأكد المستشار الإعلامي للنقابة طارق مرتضى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق اللائحة، فكل نجوم الغناء يقدمون الأعمال الدرامية بموجب هذه اللائحة، كما أن عدد كبير من أعضاء نقابة المهن السينمائية ونقابة المهن التمثيلية قدموا حفلات غنائية.

ووجه هاني تحذيرا للممثل الشاب محمد رمضان قائلا: أتمنى إنه يراعي ربنا في الشباب، لأنه في يوم من الأيام كلنا هنتحاسب على اللي قدمناه، وبقوله أنت فنان جميل وناجح، وياريت تهتم بالقيم النبيلة اللي عايزين نزرعها في نفوس الشباب

وتابع مؤكدا أن دور النقابة يتمثل في تطبيق الإجراءات القانونية والحفاظ على مصلحة الأعضاء، وليس مراقبة جودة الأعمال الغنائية، قائلا: مش سلطتي إني أقول ده حلو أو ده وحش، رأيي الشخصي أحتفظ به لنفسي.

المصدر: سيّدتي