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إستشهاد فلسطينيين اثنين غرب غزة

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 11:44 مساءً
إستشهاد فلسطينيين اثنين غرب غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخر غرب المدينة.

ولم توضح الوزارة حتى الآن ما هو سبب الحادث، فيما قال مراسل RT في غزة إن الفرضيتين الأساسيتين تتحدثان عن قصف إسرائيلي أو انفجار داخلي.

ونفى الجيش الإسرائيلي، حسب وسائل إعلام محلية، تحمله المسؤولية عن الانفجار الذي أدى إلى استشهاد الشخصين.

في حين تحدث موقع “حشدوت 24” العبري عن اغتيال طائرة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي اثنين من عناصر حركة “الجهاد الإسلامي” في غزة.

من جانبها، نقلت وكالة “معا” الفلسطينية عن مصادر محلية في غزة أن طائرات القوات الإسرائيلية قصفت درجة نارية، ما أدى إلى استشهاد شخصين على الفور.

وسبق أن شنت الطائرات الإسرائيلية، فجر اليوم، غارة على موقع تابع للفصائل الفلسطينية في غزة، بعد ساعات من إطلاق 3 صواريخ من القطاع.

المصدر: RT + معا

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