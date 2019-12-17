تسجيل الدخول
» » خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية اليونان

خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية اليونان

كل الوطن - فريق التحرير
2019-12-17T13:54:02+03:00
2019-12-17T14:21:16+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحرير17 ديسمبر 2019آخر تحديث : منذ يوم واحد
خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية اليونان

كل الوطن – واس: استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، معالي وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس.

وجرى خلال الاستقبال، بحث أوجه التعاون الثنائي بين المملكة واليونان، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات في المنطقة.

اقرأ أيضا...

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير اليونان لدى المملكة ايوانيس تاغيس، وعدد من المسؤولين.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=361632

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.