حكومة الوفاق الليبية تهاجم القاهرة مجددا وتعلق على “تغريدة” الخارجية المصرية

كل الوطن- وكالات- سبتونيك: علقت وزارة الخارجية الليبية، التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، اليوم الثلاثاء، على تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية عن المجلس الرئاسي.

وحسب وكالة “الأناضول” التركية، قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق اللليبية إن “تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية عن المجلس الرئاسي لا تمت للعمل الدبلوماسي بصلة”، معتبرة أن التصريحات “نوعا من المراهقة الدبلوماسية”.

وكان الخارجية المصرية علقت على البيان الذي أصدره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، يوم أمس الاثنين، بشأن ما اعتبرته تدخلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الشأن الليببي.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “من هو “المجلس الرئاسي الليبي” الذي أصدر بيانا اليوم يتناول مصر؟ ما نعلمه هو أن ذلك المجلس يتكون من ٩ أشخاص… أين هؤلاء الآن؟”.

​وأعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، في بيان له، عن استغرابه الشديد من تصريحات الرئيس المصري حول ما وصفه “بغياب الإرادة الحرة للحكومة ووقوعها أسيرة للتشكيلات المسلحة والإرهابية والتلويح بقدرته على التدخل المباشر في ليبيا”.

وقال المجلس، في بيانه، إن “حكومة الوفاق الوطني تتفهم حق الدولة المصرية في تحقيق أمنها القومي ولكنها لا تقبل بأي تهديد يمس السيادة الليبية”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن أمن بلاده القومي يمس مباشرة من الموقف في جارتها الغربية ليبيا، مشددا على أن القاهرة “رغم أنها تملك القدرة على التدخل المباشر لم تفعل، احتراما للعلاقة مع الشعب الليبي الذي لن ينسى لنا ذلك”.