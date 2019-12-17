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الفلفل الحار يقلل من فرص الاصابة بالازمات الصحية

كل الوطن- فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن- فريق التحرير17 ديسمبر 2019آخر تحديث : منذ يوم واحد
الفلفل الحار يقلل من فرص الاصابة بالازمات الصحية

كل الوطن- متابعات: خلصت دراسة إلى أن تناول الفلفل الحار أربع مرات أسبوعيا يمكن أن يقلل من فرص الوفاة جراء الإصابة بالأزمات القلبية.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم الثلاثاء إلى أن الباحثين قاموا بمتابعة نحو 23 ألف متطوع لمدة ثمانية أعوام، وتوجيه أسئلة لهم بصورة دورية بشأن نظامهم الغذائي.

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وأظهرت النتائج أن من يتناولون الفلفل الحار بصورة متكررة، أربع مرات أسبوعيا، تنخفض لديهم خطورة الموت مبكرا.

وقال الأكاديميون الإيطاليون الذين أجروا الدراسة إنهم خلصوا إلى أن تناول الفلفل الحار يقلل من خطورة الموت بالأزمات القلبية بنسبة 40%.

وتوصل الخبراء إلى أن الفلفل الحار عاد بالنفع أيضا على المتطوعين الذين لا يتبعون نظاما غذائيا صحيا.

ويشار إلى أن مادة كابسيسين، المضادة للالتهاب، والمواد التي تحدث الشعور بالحرقان لدى تناول الفلفل الحار هى السبب في خفض نسب الإصابة بالأزمات القلبية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=361652

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