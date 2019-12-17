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أصيب بأزمة قلبية بعد أن “شاهد طفله داخل غسالة الملابس”! (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
2019-12-17T21:17:45+03:00
2019-12-17T21:20:09+03:00
منوعات
كل الوطن - فريق التحرير17 ديسمبر 2019آخر تحديث : منذ 23 ساعة
أصيب بأزمة قلبية بعد أن “شاهد طفله داخل غسالة الملابس”! (صور)

هل يمكنك تخيل الرعب الذي شعر به هذا الأب عندما رأى وجه طفله وهو ينظر إليه من داخل غسالة الملابس؟

هذا بالضبط ما حدث لأحد مستخدمي موقع “تويتر” قبل بضعة أسابيع، لكن لحسن الحظ لم يكن طفله الفعلي داخل الغسالة، ولكن كان هناك قميص طبع عليه وجه الطفل هذا!

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وشارك الأب الصورة على موقع التواصل الاجتماعي، قائلا إنه تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية جراء الصدمة.

وحذر الآباء والأمهات من التعرض لخوف مماثل، قائلا: “من فضلك، إذا كنت تغسل قميصك المفضل مع صورة لطفلك عليه، ضع ملاحظة تحذيرية على الغسالة أو شيء من هذا القبيل”.

المصدر: ميرور

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=361705

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