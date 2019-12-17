د. عبدالمجيد الجلاَّل: مجلس التعاون الخليجي سيظل شامخاً!

رغم كل المعطيات الراهنة ، والظروف الطارئة ، سيظل مجلس التعاون الخليجي ، وكما جاء في إعلان الرياض ، كياناً متكاملاً متماسكاً ومترابطاً ومواجهاً لكافة التحديات والمخاطر.

في حفل افتتاح القمة الأربعين لقادة مجلس التعاون الخليجي ، أكدَّ الملك سلمان حفظه الله ، بكلماتٍ واثقة ، ومُفعمة بالأمل ” لقد تمكن مجلسنا منذ تأسيسه ، من تجاوز الأزمات ، التي مرت بها المنطقة ، ومنطقتنا اليوم تمر بظروفٍ وتحديات تستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها .

لقد أكدَّ إعلان الرياض الصادر عن القمة الخليجية الأربعين ، أنَّ التحديات في المنطقة ، تتطلب التنسيق السياسي والأمني بين دول المجلس ، بما يتفق تماماً مع أهم أهداف المجلس ، المُثبتة ، في نظامه الأساسي ، الذي تمَّ إقراره في مايو 1981 والذي نص على ” تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها “.

كما أكدَّ إعلان الرياض ، على أهمية مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل للدفاع عن كيان ومقومات ومصالح دوله وأراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية، وللمبادئ التي تضمنتها اتفاقية الدفاع المشترك، التي تم إقرارها في عام 2000 ، والتي نصت على أنَّ أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ، وأن أي اعتداء على أيٍ من الدول الأعضاء هو اعتداء عليها جميعاً.

ولأنَّ الجانب الاقتصادي يُعد الركن الأساس ، للتنسيق والتفاهم السياسي بين دول المجلس ، فقد جاء إعلان الرياض ، للتأكيد على أهمية تسريع مقتضيات الوحدة الاقتصادية ، واستكمال منظومة التشريعات والقرارات اللازمة لتنفيذ ما تبقى من خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، بما في ذلك الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والتكامل المالي والنقدي، وصولاً إلى تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة ، والوحدة الاقتصادية ، بحلول عام 2025م .

مسيرة المجلس مُستمرة ، وإن أصابها ، في مرحلةٍ ما ، إخفاقات وإحباطات ، إلا أنَّ الأمل معقود على قادتها الكرام ، بالعمل ، على دعم هذا المشروع الوحدوي الكبير ، خاصةً ، بما يتصل بتحقيق الوحدة الاقتصادية الحقيقية ، واستكمال بقية شروطها ، ومتطلباتها ، وكذلك العمل بجدية عالية ، على تطوير علاقات المجلس الإقليمية والدولية ، وبناء شراكات اقتصادية وسياسية ، تخدم المنظومة الخليجية، وتُعزّز من مكانتها وحضورها وفعاليتها .

كذلك ، يلزم العمل ، بوتيرة مُتسارعة ، على الارتقاء بآليات العمل المشترك وتطويرها، وتفعيل دور الشباب والقطاع الخاص وإعداد جيل قادر متمكن ومؤهل بأدوات ومتطلبات التحولات المستجدة في المنطقة والعالم .

خلاصة القول ، لا بدَّ من توفر النوايا الحسنة ، لإدارة مجلس التعاون الخليجي ، فبها ، ومعها ، سنحقق الأمل ، بالتكامل السياسي والاقتصادي ، الذي انتظره الخليجيون طوال عقودٍ من الزمن.