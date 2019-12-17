تسجيل الدخول
» » بمشاركة “Tiesto” و”David Guetta”.. السعودية تحتضن المهرجان الأضخم في الشرق الأوسط (فيديو)

بمشاركة “Tiesto” و”David Guetta”.. السعودية تحتضن المهرجان الأضخم في الشرق الأوسط (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2019-12-17T23:53:42+03:00
2019-12-17T23:58:30+03:00
محلياتمنوعات
كل الوطن - فريق التحرير17 ديسمبر 2019آخر تحديث : منذ 20 ساعة
بمشاركة “Tiesto” و”David Guetta”.. السعودية تحتضن المهرجان الأضخم في الشرق الأوسط (فيديو)

تعيش المملكة العربية السعودية وبالتحديد العاصمة الرياض، أيام 19 و20 و21 ديسبمر 2019، على وقع مهرجان “ميدل بيست”، أكبر مهرجان غنائي في الشرق الأوسط، بمشاركة 100 فنان وفنانة.

ويعد المهرجان الذي يجمع الموسيقى والفن والثقافة، الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط والحدث العالمي الأبرز، حيث يأتي تتويجا لموسم الرياض الذي تجاوز عدد زواره حاجز 10 ملايين زائر.

اقرأ أيضا...

ويشمل المهرجان 18 عنوانا عالميا و28 عرضا، بما في ذلك Afrojack وCamelphat وJ Balvin وTiësto وDavid Guetta.

ومن أبرز الضيوف مارتن جاريكس، وستيف أوكي، بالإضافة إلى 24 من الفنانين المحليين والإقليميين، مثل EDM DJ Cosmicat وDJ Duo Dish Dash، إضافة إلى عدد من الفنانين العالميين الآخرين الذين ستُعلن مشاركتهم خلال الأيام القادمة.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس “موسم الرياض”، تركي آل الشيخ، قد قال إن مهرجان “MDL Beast” للموسيقى سيكون أضخم فعالية في الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 100 DJ وفنان، مهنئا بذلك شركة “ميدل بيست” لصناعتها هذا الحدث.

ونشر آل الشيخ تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر”جاء فيها أن الفعالية “أكلت الجو” في الشرق الأوسط، وستكون مسك الختام لـ “موسم الرياض”.

واختتم التغريدية قائلا: “الوضع توليييييع… لا تقول مالقينا تذاكر.. توليييع”.

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=361777

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.