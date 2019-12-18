المملكة العربية السعودية وايران توقعان مذكرة تفاهم

كل الوطن – وكالات- سبتونيك: وقعت كل من السعودية وإيران، مساء اليوم، الثلاثاء، على مذكرة تفاهم جديدة بينهما.

وأكدت وكالة “إرنا” اليوم الثلاثاء، أن رئيس مؤسسة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، ووزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح، على مذكرة تفاهم بشأن مناسك الحج لهذا العام.

بناء على مذكرة التفاهم السعودية الإيرانية، فإنه سيتم بموجبها إيفاد 87 ألفا و550 زائرا إيرانيا إلى السعودية.

وبشأن زيارته إلى السعودية التي جاءت بدعوة من وزير الحج والزيارة السعودية، قال رشيديان في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن هذه الزيارة حققت إنجازات جيدة.