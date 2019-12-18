القضاء العراقي يطلق سراح 2700 موقوف من المتظاهرين

كل الوطن- فريق التحرير- سبتونيك: أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح 2700 موقوف من المتظاهرين.

أوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته مراسلة “سبوتنيك” في العراق، أن الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر ‏قضايا التظاهرات أعلنت عـــــــــن إطلاق سراح 2700 موقوف من المتظاهرين لغاية اليوم الأربعاء.

وأضاف المركز، أن 107 موقوفين، جاري التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة لهم ‏وفق القانون.

وفي وقت سابق، من الشهر الجاري، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، عن إطلاق سراح 2626 من المتظاهرين السلميين،‎ ‎الذين اعتقلوا خلال الأيام الماضية.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر قضايا التظاهـرات أعلنت عن إطلاق سراح 2626 موقوفا من المتظاهرين السلميين لغاية يوم الأحد المصادف 8 ديسمبر الجاري.

ونوه المركز، إلى أنه “ما يزال 181 موقوفا جاري التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة إليهم وفق القانون”.

وكشف عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، في تصريح خاص لمراسلة “سبوتنيك” في العراق، الأحد الفائت، 15 ديسمبر، عن حصيلة عدد الناشطين، والمتظاهرين، المختطفين، والمفقودين، إذ بلغت 48 مختطفا حتى الآن.

وأضاف البياتي، موضحا، أن المفوضية تلقت 48 شكوى بخصوص مفقودين، أو مختطفين مواطنين، شاركوا بالمظاهرات، منوها إلى إطلاق سراح عدد قليل منهم فقط، أما العدد الأكبر حتى الآن مغيبين.

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.