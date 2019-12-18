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مجلس النواب الأمريكي يصوت اليوم على توجيه لائحة اتهام نهائية ضد ترامب

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحرير18 ديسمبر 2019آخر تحديث : منذ 8 ساعات
مجلس النواب الأمريكي يصوت اليوم على توجيه لائحة اتهام نهائية ضد ترامب

كل الوطن- وكالات- سبتونيك: اعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن المجلس سيقدم لائحة اتهام نهائية ضد رئيس البلاد، دونالد ترامب، بتهمة إساءة استخدام السلطة.

موسكو – سبوتنيك. وقالت بيلوسي في بيان: “غدا (الأربعاء بتوقيت واشنطن) سيمارس مجلس النواب مهمة من أهم السلطات التي منحها لنا الدستور، سوف نصوت لصالح إقرار مادتين من المساءلة ضد الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب).

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هذا وقد اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس، نانسي بيلوسي، بـ”تقويض الديمقراطية” في البلاد.

ويتهم الرئيس الأمريكي بأنه جمد مساعدة عسكرية لكييف بهدف إجبار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فتح تحقيق بشأن قضايا فساد  تتعلق بجو بايدن، أبرز منافسيه الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، هو انقلاب ومحاولة للاستيلاء على السلطة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=361869

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