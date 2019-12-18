أردوغان يصل كوالالمبور للمشاركة في القمة الإسلامية المصغرة “قمة كوالالمبور 2019”

كوالالمبرو/ الأناضول : وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح الأربعاء، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، للمشاركة في القمة الإسلامية المصغرة.

وجرى استقبال أردوغان في مطار كوالالمبور الدولي، من قبل وزير الصحة الماليزي ذوالكفل أحمد، وسفيرة تركيا لدى كوالالمبور مروة قاوقجي، ورئيس الصناعات الدفاعية التركي إسماعيل دمير.

ويرافق الرئيس التركي في الزيارة، كل من عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أكار، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك.

كما يرافقه وكيل رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم نعمان قورتولموش، ونائب رئيس الحزب جودت يلماز، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

ومن المقرر أن تعقد “قمة كوالالمبور 2019″، خلال الفترة بين 18-21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بمشاركة تركيا وماليزيا وقطر وباكستان وإندونيسيا.