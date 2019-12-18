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مصر.. إصابة 4 أشخاص إثر انفجار جسم من “مخلفات الحروب” وفق صحيفة الأهرام المملوكة للدولة.

كل الوطن- فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن- فريق التحرير18 ديسمبر 2019آخر تحديث : منذ 7 ساعات
مصر.. إصابة 4 أشخاص إثر انفجار جسم من “مخلفات الحروب” وفق صحيفة الأهرام المملوكة للدولة.

القاهرة/ الأناضول : أصيب 4 أشخاص، الإثنين؛ إثر انفجار جسم من مخلفات الحروب، جنوبي مصر، وفق إعلام محلي.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “الأهرام” المملوكة للدولة، أن “4 أشخاص أصيبوا بجروح متفرقة بالجسم؛ إثر انفجار جسم غريب من مخلفات الحروب”.

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وأوضح أن الانفجار نجم عن “استخدام أحد المصابين للجسم (عبارة عن قطعة حديدية مدببة الشكل من الأمام بطول 14 سم بقطر 3 سم) كأداة لتقطيع جزوع الشجر، بمحافطة قنا (جنوب)”.

ولم يوضح المصدر سبب وجود المخلف الحربي في هذا المكان، غير أن أحد المصابين ذكر أنه عثر عليه بمنطقة قريبة من محل سكنه منذ شهرين دون أن يستخدمه.

وسبق أن لقي أشخاص مصرعهم في السنوات الأخيرة، لأسباب مشابهة للحادث.

وتشهد صحراء مصر شمالا وغربا وجودًا لمخلفات حربية كانت نتيجة جزء من معارك الحرب العالمية الثانية (1939: 1945م).

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=361875

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