خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الماليزي

الجزيرة» – واس :تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، اتصالاً هاتفياً، من دولة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي بما يحقق وحدة الصف لبحث القضايا كافة الإسلامية التي تهم الأمة.

من جهة أخرى، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمس، معالي وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس. وجرى خلال الاستقبال، بحث أوجه التعاون الثنائي بين المملكة واليونان، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات في المنطقة.