تسجيل الدخول
» » خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الماليزي

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الماليزي

و الملك يؤكد أهمية العمل الإسلامي المشترك ووحدة الصف

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحرير18 ديسمبر 2019آخر تحديث : منذ 7 ساعات
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الماليزي

الجزيرة» – واس :تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، اتصالاً هاتفياً، من دولة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي بما يحقق وحدة الصف لبحث القضايا كافة الإسلامية التي تهم الأمة.

اقرأ أيضا...

من جهة أخرى، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمس، معالي وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس. وجرى خلال الاستقبال، بحث أوجه التعاون الثنائي بين المملكة واليونان، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات في المنطقة.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=361881

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.