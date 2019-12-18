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السيسي : مصر لن تسمح لأحد بالسيطرة على ليبيا

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحرير18 ديسمبر 2019آخر تحديث : منذ 7 ساعات
السيسي : مصر لن تسمح لأحد بالسيطرة على ليبيا

كل الوطن- فريق التحرير- :أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن بلاده لن تسمح لأحد بالسيطرة على ليبيا بعد أيام من تلويح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وقال السيسي في تصريحات للصحف المصرية الحكومية والخاصة نشرت الثلاثاء “لن نسمح لأحد أن يعتقد أنه يستطيع السيطرة علي ليبيا والسودان ولن نسمح لأحد بالسيطرة عليهما”، مضيفا في التصريحات التي نشرتها أكثر من صحيفة من بينها “الأهرام” الحكومية، أنه “أمر في صميم الأمن القومي المصري”، مشيرا إلى أن السودان وليبيا “دول جوار” مباشر لمصر.

وشدد الرئيس المصري بلهجة قاطعة، بحسب صحيفة “الشروق” الخاصة على أن بلاده “لن تتخلى عن الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده المشير خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق الليبي الذي أطلق الخميس ما أسماه “المعركة الحاسمة” للسيطرة على طرابلس معقل حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج ويعترف بها المجتمع الدولي.

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وتابع السيسي “لا يمكن أن نرضى بإقامة دولة في ليبيا للميليشيات والجماعات المسلحة والإرهابية والمتطرفة”، وجاءت تصريحات الرئيس المصري غداة لقاء في إسطنبول بين الرئيس التركي والسراج هو الثاني بين الرجلين في غضون ثلاثة أسابيع، كما جاءت بعد أيام من تلويح رجب طيب أردوغان بإرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعمه.

وكان أردوغان والسراج التقيا في 27 نوفمبر في إسطنبول حيث وقّعا اتفاقا يرسّم الحدود البحرية المثيرة للجدل كما اتفاق تعاون أمني يتيح لتركيا تقديم مساعدات عسكرية إلى حكومة الوفاق.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=361883

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