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وزير الثقافة يُعلن 2020م “عاماً للخط العربي”

كل الوطن- فريق التحرير
2019-12-18T14:30:34+03:00
2019-12-18T14:46:32+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 6 ساعاتآخر تحديث : منذ 6 ساعات
وزير الثقافة يُعلن 2020م “عاماً للخط العربي”

الرياض – واس:  أعلن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم تسمية عام 2020م المقبل بـ”عام الخط العربي” احتفاءً بالخط العربي وتقديراً لما يُمثله من أهمية في التعبير عن مخزون اللغة العربية وما يمتلكه من تاريخ وجماليات في هندسته وتفاصيله وأشكاله، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وستعمل وزارة الثقافة خلال عام الخط العربي 2020 على تقديم فعاليات نوعيّة تخدم الخط العربي وتعزز من حضوره في المجتمع على مدار العام، كما ستعمل على تحفيز الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية على المشاركة في الحدث والإسهام في إبراز أهمية الخط العربي، إلى جانب تشجيع الأفراد والمهتمين بعرض مواهبهم عبر منصات متنوعة.

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ويأتي الاحتفاء بالخط العربي ضمن جهود وزارة الثقافة لإبراز العناصر الرئيسية المكوّنة للثقافة العربية التي يأتي على رأسها الخط بوصفه فناً أصيلاً له خصائصه وأساليبه المميزة، ووعاءً معرفياً مهماً احتوى الثقافة العربية وأسهم في نقلها من جيل إلى جيل.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=361889

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